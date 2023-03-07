وكالة أمنية أمريكية تتعرض للاختراق الإلكتروني: الهاكرز وصلوا لمعلومات سرية

قال متحدث باسم وكالة «مارشال الأمريكية» USMS، أن الخدمة وقعت ضحية لاختراق أمني لبرامج الفدية هذا الشهر، إذ وصل الـ«هاكرز» لمعلومات سرية وحساسة لوكالة إنفاذ القانون الفيدرالية.

ويد: بدأ الوكلاء تحقيقًا رسميا في الاختراق

وقال رئيس مكتب الشئون العامة لوكالة مارشال درو ويد في بيان لرويترز، ان المسئولين بالوكالة الفيدرالية التي ربما اشتهرت بعملها في تعقب وإلقاء القبض على الهاربين المطلوبين من قبل سلطات إنفاذ القانون، أخطروا حكومة الولايات المتحدة بالاختراق الإلكتروني، وبدأ الوكلاء هناك تحقيقًا رسميا في الاختراق.

قال ويد لرويترز: «يحتوي النظام المتأثر على معلومات حساسة لإنفاذ القانون، بما في ذلك العوائد من الإجراءات القانونية والمعلومات الإدارية ومعلومات التعريف الشخصية المتعلقة بموضوعات تحقيقات USMS والأطراف الثالثة وبعض موظفي USMS».

الهجوم وقع في 17 فبراير

وقال ويد إن هجوم إلكتروني وقع في 17 فبراير، عندما «اكتشفت برامج فدية وحدث تسلل للبيانات يؤثر على نظام مارشال القائم بذاته» ، وبعد ذلك تم فصل النظام عن الشبكة.

ووفقا لرويترز، خدمة Marshals هي جزء من وزارة العدل الأمريكية، إلى جانب عملها مع الهاربين ، فإنها توفر أيضًا الأمن في المحاكم الفيدرالية في جميع أنحاء البلاد، من بين واجبات أخرى.