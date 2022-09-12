محامو ترامب يرفضون طلب وزارة العدل بشأن وثائق سرية

رفض محامو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب طلب وزارة العدل بشأن مواصلة مراجعة وثائق سرية صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي من مقر إقامته في فلوريدا الشهر الماضي، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

محاولات لاستعادة الوثائق السرية

ويشار إلى أنّ حملة دونالد ترامب المتواصلة لاستعادة الوثائق السرية باعتبارها مطاردة سياسية، تثير توبيخًا من مسؤولي وزارة العدل السابقة ومكتب التحقيقات الفيدرالي الذين حذروا من أن مثل هذه الهجمات يمكن أن تحفز العنف، وتشكل تهديدًا حقيقيًا لسلامة إنفاذ القانون.

استمرار الهجمات التي لا هوادة فيها

وبحسب صحيفة «جارديان» استمرت الهجمات التي لا هوادة فيها من قبل ترامب والموالين له مثل مكارثي والسناتور ليندسي جراهام وستيف بانون ضد إنفاذ القانون على الرغم من الأدلة القوية على أنه احتفظ بمئات الوثائق السرية بشكل غير قانوني.