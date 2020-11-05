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عاجل.. وزارة العدل الأمريكية تحجب 27 موقعا تابعا لإيران

الوزارة: المواقع الإيرانية حاولت التدخل في الانتخابات الأمريكية

كتب:

أحمد حامد دياب
02:18 ص | الخميس 05 نوفمبر 2020
البيت الأبيض

البيت الأبيض

أعلنت وزارة العدل الأميركية، أنه تم حجب 27 موقعا تابعا لإيران حاولت التدخل في الانتخابات، حسبما أفادت فضائية "العربية"، في نبأ عاجل لها.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فوزه بأصوات ولاية ميشيجان رغم تقدم منافسه الديمقراطي جو بايدن بنحو  49.8 بالمائة من الأصوات مقابل 48.6 بالمائة لصالح ترامب.

ونشر ترامب تغريدة قال فيها: "لقد فزنا، ولأغراض التصويت الانتخابي، بولاية بنسلفانيا، وولاية جورجيا، وولاية نورث كارولينا، وبموجب هذا نعلن الفوز بولاية ميتشجان".

بينما نقلت العربية عن وكالة "أسوشيتد برس" في نبأ عاجل لها فوز بايدن بأصوات ولاية ميتشجان.

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