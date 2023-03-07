استمرار عمليات الإنقاذ والبحث عن المفقودين في إندونيسيا جراء انهيار أرضي

قال المتحدث باسم الوكالة الوطنية للتخفيف من حدة الكوارث في إندونيسيا عبد المهاري، إنّ عمال الإنقاذ مازالوا يواصلون البحث عن العشرات من الأشخاص الذين فقدوا جراء وقوع انهيار أرضى في وقت سابق، مما أسفر عن مقتل 15 شخصا، حسب التقارير الأولية.

وأضاف عبد المهاري، حسبما نقلت قناة «تشانيل نيوز آشيا» في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن 42 شخصا مازالوا في عداد المفقودين، مشيرا إلى أنه تم العثور على ثمانية أشخاص آخرين على قيد الحياة على الرغم من أن أربعة من بينهم ما زالوا يرقدون في حالة حرجة.

وأوضح أن رجال الإنقاذ يركزون جهودهم على امتداد طريق بالقرب من جرف، حيث ورد أن عشرات المنازل دفنت هناك بسبب الانهيار الأرضي، وأشار إلى أن الوكالة تقوم بإرسال مواد غذائية وخيام ومعدات اتصال عبر الأقمار الصناعية وطائرات هليكوبتر في محاولة لإنشاء خطوط اتصال وتسريع المساعدات، وقد تسبب سوء الأحوال الجوية وتعطل خطوط الاتصال، أدى إلى تعقيد جهود الإنقاذ في جزيرة «سيراسان» النائية الكائنة في منطقة «ناتونا».

يشار إلى أن إندونيسيا معرضة للانهيارات الأرضية خلال موسم الأمطار التي تسبب هطولها لفترات طويلة في حدوث فيضانات في مناطق مختلفة من البلاد.