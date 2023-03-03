هزتان أرضيتان تضربان جزيرتي «سومطرة» و«سولاوسي» في إندونيسيا

ضربت هزتان أرضيتان، جزيرتي «سومطرة» و« سولاوسي» الإندونيسيتين، فجر اليوم الجمعة، دون الإبلاغ عن وقوع ضحايا او أضرار. وكشف مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، تفاصيل الهزتين.

وضربت هزة أرضية بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر جنوب غرب «جزيرة سومطرة» الإندونيسية، على عمق 10 كم.

وقال مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إن بؤرة الهزة الأرضية التي ضربت جنوب غرب «سومطرة» الإندونيسية وقعت على مسافة 309 كم بين الغرب والجنوب الغربي من «تانجيرانج» و 191 كيلو متر جنوب غرب «باندار لامبونج».

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، ضربت هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، «جزيرة سولاوسي» الإندونيسية، على عمق 77 كيلومتر.

وأشار «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إلى أن بؤرة الهزة الأرضية التي ضربت «جزيرة سولاوسي» الإندونيسية وقعت على بعد 91 كيلو متر جنوب «جورونتالو» و 78 كم شمال «لو ووك».