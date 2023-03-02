زلزال إندونيسيا.. ضرب منطقة «حلقة النار» في المحيط الهادئ بقوة 5.7 درجة

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، صباح اليوم، أن زلزال إندونيسيا بلغت قوته 5.7 درجة على مقياس ريختر حيث ضرب جنوب سومطرة، وكان على عمق 47 كيلومترا تحت سطح الأرض.

زلزال إندونيسيا في منطقة حلقة النار

ووقع زلزال إندونيسيا بمنطقة تسمى «حلقة النار» في المحيط الهادئ، التي شهدت زلزالا آخر خلال الأيام القليلة الماضية، وكانت قوته 6.8 درجة وكان قبالة إقليم شمال مالوكو شرقي إندونيسيا ولكن لم يرد أنباء عن وقوع إصابات.

ويوم 27 فبراير الماضي، ضرب زلزال إندونيسيا وخاصة منطقة سو لاويسي وكانت قوته 5.5 درجة علي مقياس ريختر وكان علي عمق 12 كيلومترا وعلي بعد 101 كيلومترات من مدينة بالو في جزيرة سولاوسي.

زلزال إندونيسيا.. مناطق معرضة للخطر

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن العالم كله معرض لحدوث هزات أرضية، لكن هناك دول تواجه مخاطر فعليه من الزلزال حيث شهدنا في يوم 6 فبراير زلزال شرق المتوسط المدمر الذي ضرب روسيا وتركيا وسبب في مقتل أكثر من 51 ألف وإصابة أكثر من 123 ألف جريح وانهيار أكثر من 30 ألف منزل جراء الزلزال، فضلا عن زلزال إندونيسيا.

وصنف زلزال شرق المتوسط أنه 5 زلزالاً فتكاً خلال القرن الحادي والعشرون وأنه أقوى وأعنف بـ3 أضعاف من زلزال 1999.

اليابان الدولة الأكثر عرضة لزلزال

وأشارت الهيئة الأمريكية، أنها لا تمتلك جواب قاطع وحاسم بشأن أكثر دولة معرضة للزلزال، حيث يعتمد ذلك علي عدة عناصر مختلفة، أما الدولة الأكثر عرضة للزلزال وتسجل خسائر كارثية أم دولة تسجل أكبر عدد من الهزات الأرضية خلال عام كامل.

ونوهه الهيئة إلى أن أكثر دولة معرضة لوقوع زلزال هي دولة «اليابان»، لأنها تقع في منطقة نشطة زلزالياً وبيها كثافة زلزالية عاليا جداً، وهي أكثر دولة تسجل هزات ارتدادية خلال عام.