عاجل.. صفاء جلال تعلن نقل الفنانة شيرين الطحان للعناية المركزة

كشفت الفنانة صفاء جلال، عن تعرض الفنانة شيرين الطحان لأزمة صحية استدعت نقلها إلى إحدى مستشفيات القاهرة.

ونشرت صفاء جلال، صورة لشيرين الطحان عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ادعوا لحبيبتي الجميلة شيرين الطحان في العناية المركزة، ادعولها ربنا يشفيها ويعافيها يا رب».

«رمضان كريم» آخر أعمال شيرين الطحان

وكانت آخر أعمال الفنانة شيرين الطحان مشاركتها في بطولة مسلسل «رمضان كريم» الذي عرض في دراما رمضان 2017، حيث جسدت دور زوجة الحناوي، ولعب دوره الفنان محمد محمود، وشاركهما البطولة كل من سيد رجب، روبي، ريهام عبدالغفور، شريف سلامة، صبري فواز، كريم عفيفي، نجلاء بدر، محمود الجندي، محمد لطفي وكوكبة من النجوم، من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز.