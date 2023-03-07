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ضبط 22 شخصا بتهمة حيازة أسلحة غير مرخصة في أسيوط

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
12:08 م | الثلاثاء 07 مارس 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة أبنوب، أسفرت عن العديد من النتائئج الإيجابية.

وكشف بيان صادر عن وزارة الداخلية أن الحملة ضبطت 30 قطعة سلاح ناري، عبارة عن «15 بندقية آلية – 5 بنادق خرطوش – 10 فرد محلي - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة» بحوزة 22 متهمًا لـ7 منهم معلومات جنائية.

كما ضبطت الحملة 5 قضايا اتجار فى المواد المخدرة، إذ تم ضبط كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 7 متهمين لـ5 منهم معلومات جنائية.

وجرى أيضًا تنفيذ 287 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع