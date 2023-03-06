«الداخلية»: ضبط 4 قضايا هجرة غير شرعية خلال حملة لـ «أمن المنافذ»

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها:

في مجال الأمن العام: ضبط 20 قضية.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 1891 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 192 حكما قضائيا متنوعا.

في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط 4 قضايا.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.