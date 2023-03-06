«الداخلية»: ضبط 4 قضايا هجرة غير شرعية خلال حملة لـ «أمن المنافذ»
كتب:
محمد بركات
11:55 ص | الإثنين 06 مارس 2023
قوات أمنية - صورة أرشيفية
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها:
في مجال الأمن العام: ضبط 20 قضية.
في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 1891 مخالفة مرورية متنوعة.
في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 192 حكما قضائيا متنوعا.
في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط 4 قضايا.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.