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«الداخلية»: ضبط 4 قضايا هجرة غير شرعية خلال حملة لـ «أمن المنافذ»

كتب:

محمد بركات 
11:55 ص | الإثنين 06 مارس 2023
قوات أمنية - صورة أرشيفية

قوات أمنية - صورة أرشيفية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها:

في مجال الأمن العام: ضبط 20 قضية.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 1891 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 192 حكما قضائيا متنوعا.

في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط 4 قضايا.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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بقلم محمد بركات 