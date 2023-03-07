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«الداخلية» تكشف تفاصيل خطف طفل بالإسماعيلية: والده اصطحبه أثناء الرؤية

كتب:

محمد عزالدين
03:43 ص | الثلاثاء 07 مارس 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمنا قيام أحد الأشخاص بخطف طفل ولاذ بالهرب مستقلا سيارة  بالإسماعيلية.

استدعاء والدة الطفل

بالفحص أمكن تحديد القائمة على نشر مقطع الفيديو وتبين أنها (خالة الطفل – مقيمة بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية)، وباستدعاء والدة الطفل وسؤالها قررت بتضررها من (طليقها – مقيم بمحافظة  المنوفية) لقيامه باصطحاب نجلهما واستقلاله السيارة المشار إليها وفر هاربا إلى محل إقامته أثناء تنفيذ حكم الرؤية الصادر لصالحه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقه وبرفقته نجله.

تسليم الطفل

وبالعرض على النيابة العامة قررت تسليم الطفل إلى والدته، وإخلاء سبيل المشكو في حقه ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى.

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بقلم محمد عزالدين