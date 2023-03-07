تايمز للتطوير العقاري تضخ 250 مليون جنية في إنشاءات مشروع أستر بالمربع الذهبي بالقاهرة الجديدة بنهاية 2023

أطلقت شركة تايمز للتطوير العقاري إشارة البدأ لسرعة الانتهاء من مشروعها «أستر» بالمربع الذهبي بالقاهرة الجديدة وقررت إدارة الشركة ضخ 250 مليون جنية في عملية الإنشاءات من أجل تسريع وتيرة الأعمال الإنشائية في 2023 وفق جدول زمني محدد من أجل أن تفي الشركة بوعودها مع العملاء ولتحقيق استثمارات مستهدفة أكثر من 1.5 مليار جنية، بعد أن تم اعتماد التصميمات المبتكرة لكافة وحدات المشروع والتي تعتمد على الاستدامة في مكونات المشروع وتحقيق الرفاهية خاصة وأن المشروع يقع في منطقة متميزة جدا وعلى بعد دقائق من الجامعة الأمريكية

وبدأت شركة تايمز للتطوير العقاري تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية المتكاملة التي وضعتها تماشيا من سياسة الدولة مستفيدة من الدعم المعنوي الكبير الذي تقدمة الحكومة لشركات التطوير العقاري في الأونة الأخيرة حيث تستهدف الشركة البدأ في توسيع حجم اعمالها خلال الفترة القادمة لتعزيز تواجدها في السوق العقاري المصري مستفيدة من زيادة الطلب علي العقار المصري، كما تسعي الشركة إلي التوجه للمشاركة في المعارض الخارجية الفترة القادمة للاستفادة من دعم الدولة لقضية تصدير العقار خاصة وأن المنتج العقارى الذى تقدمة الشركة قادر على المنافسة حيث تتوافر فيه كافة متطلبات العملاء خاصة من الدول العربية أو الأوربية لتوافر كافة عناصر الاستدامة فيه.

مشروع «أستر» بالمربع الذهبي بالقاهرة الجديدة ، يأتي ضمن سلسلة من المشروعات تنوي الشركة إطلاقها الفترة القادمة في القاهرة الجديدة حيث بدأت الشركة عمل سلسلة من التعاقدات مع كبريات المكاتب الاستشارية في مصر والشرق الأوسط وذلك لتنفيذ رؤية الشركة في وضع تصميمات بأفكار مختلفة تتماشي مع ما تخطط له في لتلبية مطالب العملاء .

وقد أكدت شركة تايمز للتطوير العقاري أن أعمال الخرسانات التي بدأت في مشروع استر تسير وفق المخطط الزمني لأننا دائما ما نحترم تعاقداتنا ونبحث عن التجديد والحداثة واستخدام كل ما هو جديد لتقديم منتج جيد ومتميز لكسب ثقة العميل فهي تؤمن بأن جودة المنتج هي أفضل دعاية للشركة وتعتمد فيها على الابتكار والخبرات وتهتم الشركة بكافة التفاصيل من أجل أن يكون منتجها عالي الجودة يناسب كافة احتياجات العملاء بعد أن أكدت على أن الجودة شعار الشركة في كافة مراحل البناء وصولا للاستلام.

ويمتد المشروع على مساحة 143655 م2 تقدم من خلاله الشركة تجربة متميزة بالقاهرة الجديدة، عبر تقديم مشروعات نوعية ملتزمة بكل بمعايير الاستدامة والتطوير المتنامي لمواكبة رؤية الحكومة 2030، ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مصر ومشروع " استر" يضم وحدات سكنية بمساحات متنوعة ووحدات تجارية بمساحات مختلفة ومنطقة مطاعم، ولاند سكيب، وحمامات سباحة مصممة بفكر جديد يناسب كل الأذواق ويواكب الطفرة العقارية الكبيرة التي تشهدها منطقة القاهرة الجديدة، والشركة منذ بدء عملها في السوق العقاري تمتلك ملاءة مالية متميزة .

يذكر أن شركة تايمز للتطوير العقاري قامت بالاستحواذ على 3 شركات تطوير عقاري، وهي المطورون المصريون، وماس، وكونكس وبلغت محفظة الأراضي التي تمتلكها الشركات الثلاثة حوالي 258.955 ألف متر مربع. وبهذا الاستحواذ أصبح لشركة تايمز للتطوير العقاري محفظة أراضي متميزة في القاهرة الجديدة في منطقة المربع الذهبي بالتجمع الخامس لتبدأ الشركة في تطويرهم من خلال 3 مشروعات بقيمة استثمارية تصل لحوالي 12 مليار جنية مصري خلال الـ 4 سنوات القادمة.