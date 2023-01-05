«التطوير العقاري»: القطاع يساهم بنسبة 20% من إجمالي الناتج المحلي

يساهم القطاع العقاري بنحو 20% من إجمالي الناتج المحلي لمصر سنوياً، بحسب تصريحات المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، المستشار أسامة سعد الدين.

«سعد الدين»: العقارات قطاع استراتيجي للاقتصاد ويساهم بـ خُمس الناتج المحلي

أكد المستشار أسامة سعد الدين، على أنَّ القطاع العقاري استراتيجي للاقتصاد المصري ويساهم بنسبة 20% من إجمالي الناتج المحلي.

وأضاف «سعد الدين» في تصريحاته لـ «الوطن»، أنَّ السوق العقاري يوفر نحو 5 ملايين فرصة عمل، بجانب أنَّه ركيزة أساسية في خطة التنمية العمرانية الشاملة للدولة.

تدشين لجنة مختصة بحل مشكلات المطورين: «التواصل وإدارة الأزمات»

قال المدير التنفيذي لـ «التطوير العقاري»، إنَّ الغرفة عملت على تدشين لجنة مختصة لمعاونة المطورين العقاريين والنهوض بالقطاع، باسم لجنة «التواصل وإدارة الأزمات».

وأضاف «سعد الدين»، أنَّ الدور الرئيسي للجنة بجانب دعم الشركات العقارية، هو تحديد المشكلات التي تواجهها والتواصل مع الجهات الرسمية لحلها.

كما أكد على أنَّ اللجنة ستضمن الحفاظ على مواصلة القطاع عمله بقوة في ضوء التعاون الحكومي غير المسبوق مع المطورين ودعمهم، وسترصد التحديات بالسوق العقاري وتسهل عمل الشركات.

استراتيجية عمل قوية لغرفة التطوير العقاري خلال 2023

كشف المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، عن استراتيجية عمل قوية وطموحة للغرفة خلال العام الجاري، لدعم خطط جميع شركات القطاع وتحقيق التوازن بين التكاليف وأسعار بيع الوحدات حتى تواصل تسويق مشروعاتها.

وأضاف «سعد الدين»، «القطاع يتأثر بالمتغيرات الاقتصادية العالمية، وأداء شركات التطوير العقاري تأثر كثيراً بالأزمة العالمية الأخيرة».

كانت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية قد أعلنت أمس الأربعاء، عن تدشين لجنة «التواصل مع الجهات الحكومية وإدارة الأزمات»، برئاسة المهندس أمجد حسنين، عضو مجلس إدارة الغرفة.