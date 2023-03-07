ضبط 47 سيارة مخالفة لقانون البيئة في الشرقية

شدد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة استمرار تشكيل حملات الفحص المفاجئ لعادم المركبات على الطرق والميادين العامة، لتنفيذ برنامج فحص عادم المركبات، بالتعاون بين جهاز شؤون البيئة، والإدارة العامة للمرور، وشرطة البيئة والمسطحات، حفاظًا على الصحة العامة، وتقليل التلوث البيئي المنبعث من عادم السيارات.

حملة مرورية مفاجئة لفحص عوادم السيارات

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور مجدي الحصري مدير عام فرع جهاز شؤون البيئة الإقليمي بالشرقية والإسماعيلية، أنه تنفيذًا لتعليمات محافظ الشرقية، شن الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية، حملة مرورية مفاجئة لفحص عوادم السيارات بميادين مركز الزقازيق خلال شهر فبراير الماضي، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور وشرطة البيئة والمسطحات.

وأضاف «الحصري»، أنه خلال الحملة جرى فحص عادم 350 سيارة تعمل بالبنزين والسولار، ما أسفر عن رصد 47 سيارة مخالفة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السيارات المخالفة، حيث جرى التصالح مع 30 سيارة وقيدت جنح لعدد 17 سيارة بأرقام 331 -332 -333 -334 - 335- 467- 469 -470 – 471 – 473 -1079 -1080-1081-1082-1083-1084-1085، جنح مركز وقسم أول الزقازيق لسنه 2023.