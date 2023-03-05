«البيئة» تنشر نصائح للمواطنين كبار السن بسبب نشاط الرياح والأتربة

كشفت وزارة البيئة، عن تأثير العوامل البيئية على جودة الهواء، خلال اليوم، بسبب نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة علي بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، ما يؤثر سلبياً على جودة الهواء.

تنشط الرياح الجنوبية الغربية علي بعض المناطق

جاء ذلك استنادًا إلى التقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، وكذلك إلى التقارير الصادرة من منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة فإنه متوقع أن تنشط الرياح الجنوبية الغربية علي بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري تكون مثيرة للرمال والأتربة علي فترات متقطعة مما يؤثر سلبياً على جودة الهواء.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الوزارة تتابع مؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية.

تجنب الأنشطة اليومية فى الهواء الطلق

وتهيب بالسادة المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب الأنشطة اليومية فى الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الأثار السلبية الناتجة عن نشاط الرياح والرمال والأتربة المثارة.

وتتلقى غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة تتلقى على مدار الساعة كل شكاوى المواطنين المتعلقة بأي مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808.