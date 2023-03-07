الأمن العام: ضبط 409 قضايا مخدرات وتنفيذ 82 ألف حكم قضائي

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 409 قضايا مواد مخدرة، بإجمالي 457 متهما.

وجرى ضبط 190 قطعة سلاح ناري بحوزة 170 متهما، وتنفيذ 82126 حكما قضائيا، وضبط 11 تشكيلا عصابيا، وضبط 44 متهما هاربا، و21 متهما بأعمال بلطجة، وضبط 232 دراجة نارية مخالفة، وضبط 24472 مخالفة مرورية، وفحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 7 منهم.