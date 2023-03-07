رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

الأمن العام: ضبط 409 قضايا مخدرات وتنفيذ 82 ألف حكم قضائي

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
12:48 م | الثلاثاء 07 مارس 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 409 قضايا مواد مخدرة، بإجمالي 457 متهما.

وجرى ضبط 190 قطعة سلاح ناري بحوزة 170 متهما، وتنفيذ 82126 حكما قضائيا، وضبط 11 تشكيلا عصابيا، وضبط 44 متهما هاربا، و21 متهما بأعمال بلطجة، وضبط 232 دراجة نارية مخالفة، وضبط 24472 مخالفة مرورية، وفحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 7 منهم.

اقرأ المزيد:

«الداخلية» تكشف تفاصيل خطف طفل في الإسماعيلية على يد والده أثناء «الرؤية»

«الداخلية»: تحرير 302 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق خلال 24 ساعة

«الداخلية»: ضبط 4 قضايا هجرة غير شرعية خلال حملة لـ «أمن المنافذ»

«الداخلية»: ضبط 11 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة
بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع