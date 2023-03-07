صديقة شيرين الطحان تكشف تفاصيل حالتها: مصابة بالسرطان وحالتها متدهورة

كشفت الإعلامية ناهد عوني، الصديقة المقربة للفنانة شيرين الطحان، عن تعرض الأخيرة لأزمة صحية استدعت نقلها إلى غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة.

وقالت ناهد في تصريح خاص لـ «الوطن» إن شيرين الطحان مصابة بمرض السرطان، وحالتها الصحية تدهورت خلال الآونة الأخيرة، مضيفة: «ادعوا لها ربنا يشفيها ويقومها بالف سلامة لبناتها وكل الناس اللي بتحبها».

صديقة شيرين الطحان عن حالتها الصحية: لا نملك سوى الدعاء

وأوضحت ناهد أنها تزور صديقتها داخل العناية في الوقت المخصص للزيارة، لافتة إلى أنها لا تملك سوى الدعاء لها بتجاوز هذه المحنة الصحية بسلام.

«رمضان كريم» آخر أعمال شيرين الطحان

ويعد الجزء الأول من مسلسل «رمضان كريم» بمثابة آخر الأعمال التي قدمتها شيرين الطحان في الدراما التليفزيونية عام 2017، إذ جسدت دور زوج المعلم حناوي الذي أدى دوره الفنان محمد محمود، وحقق دوريهما نجاحا كبيرا وقت عرض العمل.

وشارك في البطولة كل من روبي، سيد رجب، محمود الجندي، صبري فواز، محمد لطفي، نجلاء بدر، شريف سلامة، كريم عفيفي وآخرين، من إنتاج أحمد السبكي، وتأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز.