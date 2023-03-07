«الكرملين»: الولايات المتحدة لا تريد إنهاء الأزمة في أوكرانيا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، ديمتري بيسكوف، اليوم، إنّ الولايات المتحدة لا تريد إنهاء الأزمة في أوكرانيا، وتبذل قصارى جهدها لمواصلتها.

وأضاف بيسكوف، وفقًا لما أوردته قناة «روسيا اليوم» الإخبارية، أنّه لا توجد شروط في الوقت الراهن لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى مسار سلمي، مشيرًا إلى أنّ روسيا ستواصل تحقيق أهدافها.

بدوره، قال القائم بأعمال المندوب الدائم لروسيا لدى الاتحاد الأوروبي، كيريل لوجفينوف، في تصريح أوردته قناة «روسيا اليوم» الإخبارية، اليوم، إنّ أوروبا أخطأت التقدير في محاولاتها لعزل روسيا.

وأضاف لوجفينوف، أنّ الاتحاد الأوروبي الذي وضع مسارا لعزل روسيا على الساحة الدولية أخطأ التقدير، ويحاول الآن التصرف من خلال الإجراءات غير المتعارف عليها في الدبلوماسية الدولية.

وأوضح أنّ الاتحاد الأوروبي لم يحسب عواقب الشروع في محاولات عزل روسيا على الساحة الدولية، حيث تصور الاتحاد الأوروبي أنّ كل دول العالم ستطيعه طاعة عمياء.

وأشار إلى أنّ الاتحاد الأوروبي لا يتجنب الابتزاز الصريح وغيرها من تدابير الضغط، والتي من حيث المبدأ، لا يمكن أن تندرج تحت بند الدبلوماسية.