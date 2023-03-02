الكرملين: هجوم أوكراني على غرب روسيا.. واجتماع أمني طارئ غدا

أعلن المتحدث باسم الكرملين الروسي، اليوم، أنّ هناك أحداثا جارية في الوقت الحالي في بريانسك غربي البلاد، ووقوع ضحايا وجرحي بين سكان مقاطعة بريانسك جراء اشتباكات مع عناصر أوكرانية، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

بوتين يوضح نيته عن الاجتماع

من جانبه، أوضح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنّه لا يوجد نية لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الروسي اليوم، لكن سيتم الاجتماع غدا الجمعة.

وذكرت الأجهزة الأمنية، أنّ مجموعات من الأوكرانيين قاموا بالتسلل إلى قريتين في منطقة بريانسك، وقاموا بخطف رهائن من السكان المحليين، كما أن مقاتلي الحرس الروسي تبادلوا إطلاق النار معهم.

احتجاز عدد من الروسيين

وأشارت خدمات الطوارئ إلى أنّ هناك بيانات أولوية لوجود عدد كبير من المواطنين محتجزين كرهائن في متجر بقرية ليوبهان في منطقة بريانسك.