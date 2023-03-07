الأمم المتحدة: 100 مليار دولار خسائر زلزال تركيا وسوريا

أعلنت مسؤولة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لويزا فينتون، اليوم، أنَّ الأضرار الناجمة عن زلزال شرق المتوسط الذي ضرب سوريا وتركيا فجر 6 فبراير الماضي، ستتجاوز 100 مليار دولار، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز».

جمع التمويل لمساعدة ضحايا الزلزال 16 مارس

وأضافت «فينتون» أنَّ من الحسابات التي جرت حتى الآن، أنَّ الأضرار التي قدمتها الحكومة وأيدها شركاء دوليون ستتجاوز 100 مليار دولار، وأن الرقم المبدئي سيتم استخدامه كأساس لمؤتمر للمانحين، وسيتم جمع التمويل لمساعدة ضحايا الزلزال يوم 16 مارس في بروكسل وبلجيكا.

11 ألف هزة ارتدادية جراء زلزال شرق المتوسط

وتسبب زلزال شرق المتوسط في مقتل أكثر من 51 ألف قتيل، وإصابة أكثر من 123 ألف جريح، وأدي إلى انهيار أو تضرر أكثر من 160 ألف من المباني والمنازل، ونحو مليونين فروا من المنطقة التي تعرضت لأكثر من 11 ألف هزة ارتدادية منذ الزلزال الأول التي كانت قوته 7.8 درجة.

وصنف زلزال شرق المتوسط على أنه ضمن أكثر 5 زلازال فتكاً في القرن الحادي والعشرون، كما أنه أقوى وأعنف بـ3 أضعاف من زلزال 1999، بسبب قيامه في تشرد الملايين ودفع تركيا لإنشاء أكثر من 350 ألف خيمة في 332 مكان مختلف في أنحاء المنطقة وإنشاء مساكن من الحاويات في 162 مكانا.