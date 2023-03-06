عاجل.. زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب شرق تركيا

ضرب زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، منطقة سولهان بمدينة بينجول شرقي تركيا.

وذكرت إدارة الكوارث التركية، في بيان، اليوم الاثنين، أن زلزالا بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة سولهان، موضحة أنه وقع على عمق 13.29 كيلومتر.

وفي ذات السياق، ضربت هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر خليج إسكندريون بولاية هاتاي جنوبي تركيا الليلة الماضية. وقالت إدارة الكوارث التركية في بيان إن مركز الهزة خليج إسكندرون في البحر المتوسط ، مشيرة إلى أن الهزة كانت على عمق 5.39 كيلومتر تحت سطح البحر.

زلزال في تشيلي

من جهة أخرى، ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم الإثنين ، ساحل الشمال الأوسط في دولة تشيلي، وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال وقع على بعد 49 كيلومتراً من إقليم كوكيمبو، وعلى عمق 35 كيلومتراً، ولم ترد أنباء من السلطات في تشيلي بوقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.

5 درجات.. زلزال عنيف يضرب الهند

وضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، جزر نيكوبار جنوب شرقي الهند، اليوم الإثنين، وأفاد بيان صادر عن المركز الوطني لعلم الزلازل في الهند، بأن الزلزال وقع على بعد 270 من منطقة كامبل باي، وعلى عمق 10 كيلومترات.