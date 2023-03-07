ميشيل أوباما تكشف عن سبب بكائها عند تنصيب ترامب: اعتدنا على البيت الأبيض

تناولت ميشيل أوباما زوجة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ما حدث يوم تنصيب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي خلف زوجها بعد فوزه في انتخابات 2016، وكشفت عن سبب بكائها في هذا الوقت.

سبب بكاء ميشيل أوباما

في مقطع من حلقة بودكاست نشرته مجلة People الأمريكية، تحدثت ميشيل أوباما عن الفترة التي قضتها في البيت الأبيض، وأوضحت لماذا كانت «عاطفية للغاية» يوم تنصيب ترامب، إذ كانت تنتقل هي وزوجها وابنتيها رسميًا من المكان الذي كان منزلهم لـ8 سنوات.

وقالت: «كنا نغادر المنزل الذي كنا فيه منذ ثماني سنوات، وهو المنزل الوحيد الذي يعرفه أطفالنا حقًا، لقد تذكروا شيكاغو لكنهم أمضوا وقتًا أطول في البيت الأبيض أكثر من أي مكان آخر، لذلك كنا نقول وداعًا للموظفين وجميع الأشخاص الذين ساعدوا في تربيتهم».

لم يكن هناك تنوعا عند تنصيب ترامب

بعد أن أشارت إلى المشاعر التي غمرتها بشأن مغادرة البيت الأبيض، ناقشت تنصيب ترامب ونقص التنوع الذي لاحظته أثناء ذلك، وقالت: «للجلوس على تلك المنصة ومشاهدة عكس ما قدمناه لم يكن هناك تنوعًا، لم يكن هناك لونًا على المسرح، لم يكن هناك انعكاسًا للحس الأوسع لأمريكا».

وقالت إن أقرانها لاحظوا مشاعرها في هذا الحدث، مضيفة: «كثير من الناس التقطوا صورًا لي وهم يقولون: لم تكوني في مزاج جيد؟ لا، لم أكن كذلك، ولكن كان علي أن أظهر متماسكة كما فعلت دائمًا طوال ثماني سنوات».