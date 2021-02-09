ميشيل أوباما تتعاون مع «نتفليكس» في مسلسل «WAFFLES & MOCHI» 

تتعاون السيدة ميشيل أوباما، مع منصة «نتفليكس»، في مسلسل جديد، يحمل اسم «WAFFLES & MOCHI»، ومن المُقرر عرضه عبر المنصة بشكلٍ حصري، اعتبارًا من يوم الثلاثاء 16 مارس 2021.

ويتكوّن المسلسل من 10 حلقات فقط، مدة كل واحدة منها 20 دقيقة، وهو من تأليف إريكا ثورمالين، وجيريمي كونر، وشون ديستن، وشيروكو دنلاب، وديفيد رادكليف، وآن أوستن، وليريك لويس، ومن إخراج جيريمي كونر وأليكس بريفرمان، ومن إنتاج إريكا ثورمالين وجيريمي كون، وإنتاج تنفيذي إريكا ثورمالين، وجيريمي كونر، وتونيا ديفيز، وبريا سواميناثان، وباراك وميشيل أوباما.

المسلسل من تمثيل ميشيل أوباما، وتحريك الدمى ميشيل زامورا، وراس واكو، وجوناثان كيدر، وديونا أليس برنيت، وتالييا غيليام"، وآندي هايورد، وبيوت مايكل وجورج كونر.

المسلسل يحكى أنه كان هناك صديقان مقرّبان، هما «وافلز» و«موتشي»، وكانا يعيشان في أعماق «أرض الأطعمة المجمّدة»، ويجمعهما حُلم واحد وهو أن يُصبحا طهاة! غير أن المشكلة الوحيدة التي تحول بينهما وبين تحقيق ذلك الحلم هو أن كل ما يطبخانه يكون مصنوعًا من الثلج.

ولكن هذا الحال يتغيّر بعد أن يبدأ هذان الصديقان، اللذان يتمتّعان بالذائقة ذاتها، العمل كموظَّفين جديدين في متجر عجيب، وينطلقان في أروع مغامرة في عالم الطهي. وبمساعدة وجوه جديدة ولطيفة مثل مالكة المتجر السيدة "أوباما"، وعربة التسوّق السحرية الطائرة، التي تولّت مهمة تعليمهما، ينطلقان في مهام للبحث عن مكوّنات عالمية، ويزوران مطابخ ومطاعم ومزارع ومنازل في جميع أنحاء العالم، ويطبخان وصفات الطعام بالمكوّنات اليوميّة إلى جانب طهاة مشهورين، وطهاة منازل، وأطفال، ومشاهير.

ويكشف هذان المغامران الفضوليان والمحبّان للاطّلاع أسرار عجائب الطعام، وذلك أثناء جمعهما البطاطا من سلسلة جبال الأنديز في "بيرو" وتذوّقهما التوابل من إيطاليا وعند تحضيرهما لمعجون الـ"ميسو" في اليابان، ويُدركان أن كل وجبة من تلك الوجبات ما هي إلا فرصة للتعرّف على أصدقاء جُدد. مسلسل "Waffles & Mochi" دعوة مليئة بالإثارة للأطفال والكبار للطهي معًا في المطبخ والتواصل مع الثقافات حول العالم.