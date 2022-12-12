أحداث أمريكا خلال 24 ساعة.. أبرزها مطالبة ميشيل أوباما بحظر حساب ترامب

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات الـ24 الماضية، 5 أحداث تنوعت ما بين سياسية وأمنية كان من أهمها مطالبة ميشيل أوباما، بحظر حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وفقا لما كشفته «وثائق تويتر»، فيما أعربت كوبا عن أهمية إنهاء الحظر التجاري الذي فرضته «واشنطن» على «هافانا».

حظر حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

قالت دفعة جديدة من وثائق «تويتر» السرية، إن تم حظر حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من موقع التدوينات القصيرة بعد يوم من مطالبة السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما وآخرين، الشركة بإزالته نهائيًا.

وأمس الأول السبت، أصدر مالك «تويتر» الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، والصحفي مايكل شلينبرجر الدفعة الرابعة من الوثائق التي أظهر الاتصالات الداخلية من قبل المديرين التنفيذيين للشركة بين 6 و 8 يناير من العام الماضي 2021، بعد الفترة الوجيزة من اقتحام مبنى «الكابيتول»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وثائق: «تويتر» حافظ على «استثناءات من أجل المصلحة العامة»

وقال شيلنبرجر، إن ضغوطًا داخلية وخارجية بما في ذلك من ميشيل أوباما أرسلت إلى «تويتر»، داعية إلى حظر ترامب من استخدام موقع التدوينات القصيرة، فيما اظهرت «وثائق تويتر»، أن الموقع حافظ على سياسة «استثناءات من أجل المصلحة العامة»، حيث لم يتم حظر المسؤولين المنتخبين نظرًا لوجود اهتمام عام كبير بتعليقاتهم، حتى لو بدا أنها تنتهك سياسات أخرى.

وكشف شلينبرجر أنه في أعوام «2018- 2020- 2022 »، ذهبت 96%و 98%و 99% من التبرعات السياسية لموظفي «تويتر» إلى الديمقراطيين".

أمنيا، واصلت السلطات الأمريكية، التحقيق في سبب انفجار في مقر شركة «كيه بار سرفيسيز» للإنشاءات، مساء الجمعة يوم الجمعة الماضي، في «سان أنطونيو» بولاية «تكساس» الواقعة وسط جنب البلاد، أسفر عن مقتل 3 أشخاص.

اقتصاديا، قالت مجلة «ناشيونال انترست»، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أحدثت شرخا بين «واشنطن» وحلفائها التقليديين، الذين دعوا إلى التضامن في مواجهة روسيا، مشيرة إلى إقرارا الولايات المتحدة قانونا للحد من التضخم، الذي خصص 370 مليار دولار لأهداف الطاقة النظيفة والمناخ، و64 مليار دولار لخفض تكلفة الأدوية والتأمين الصحي.

وأضافت المجلة الأمريكية، أن «الحد من التضخم» تسبب بضجة في دول الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية واليابان.

رئيس كوبا يلتقي بمشرعين من مجلس «النواب» الأمريكي بـ«هافانا»

وفي كوبا، التقى الرئيس ميجيل دياز كانيل في عاصمة بلاده «هافانا» بوفد من 3 مشرعين بمجلس «النواب» الأمريكي لبحث مواضيع ذات الاهتمام المشترك، مشيرا عبر «تويتر»، إلى التصديق على الرغبة المشتركة في تحسين العلاقات الثنائية.

وأعرب كانيل، عن أهمية إنهاء الحظر التجاري الذي فرضته «واشنطن» على كوبا منذ 60 عاما.

من جانبها، أعلنت السلطات الأمريكية، في وقت سابق، اعتزامها، محاكمة الليبي أبو عجيلة مسعود المريمي، أحد المشتبه بهم في تفجير طائرة «بان أمريكان» فوق بلدة «لوكربي» الأسكتلندية الذي وقع في 21 ديسمبر 1988.

وأسفر انفجار الطائرة التي كانت متجهة من لندن إلى نيويورك عن مقتل 270 شخصا، وأعلن «مجلس الأمن القومي» الليبي رفضه إعادة فتح القضية التي تمت تسويتها بين بلاده و«واشنطن» منذ عام 2008.

وأمس الأحد، أعلن القضاء الأسكتلندي، عن تواجد المريمي في الولايات المتحدة الأمريكية، تمهيدا لمحاكمته، بعد شهر من إعلان اختفائه واختطافه داخل «طرابلس» على يد مجموعة مسلحة.