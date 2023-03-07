وزير التعليم يكشف تفاصيل تدريبات الناجحين في مسابقة الـ30 ألف معلم

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إنّ ملف سد عجز المعلمين، تمّ من خلال تعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات بمعدل 30 ألف معلم سنويًا، موضحا أنّ البرنامج التأهيلي التربوي للمعلمين الناجحين في «مسابقة 30 ألف معلم» التي تم إعلان نتائجها يوم الإثنين 13 مارس الجاري، يبدأ قريبا.

تدريبات المعلمين الفائزين

وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال اجتماعه بمجلس الشيوخ، أنّ المعلمين الناجحين في المسابقة، يتلقون تدريبًا في اللياقة الذهنية والبدنية، للتأكد من قدرتهم على أداء مهامهم بشكل كامل.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في اجتماع لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، لاستعراض خطة الوزارة للنهوض بالعملية التعليمية، بحضور الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم، واللواء أحمد البدري، وكيل اللجنة، والدكتورة راندة مصطفى، وكيل اللجنة، وناجي أمين، أمين سر اللجنة، وأعضاء لجنة التعليم.