وزير التعليم: كل الإمكانيات متاحة في المدارس لتطبيق اليوم الرياضي

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، إنَّه تم تطبيق اليوم الرياضي بنسبة 25%؜ بالمدارس بالفصل الدراسي الأول، ثم وصل إلى 75%؜ مع بداية الفصل الدراسي الثاني، قائلا إنَّ اليوم الرياضي يطلب فيه من كل طالب ممارسة الرياضة لجذب الطلاب إلى المدارس مرة أخرى.

وأضاف وزير التعليم، خلال مشاركته في يوم الأنشطة بمدرسة مصر الجديدة النموذجية، أنَّه خلال جولته برفقة وزير الشباب والرياضة اكتشف حصول عدد كبير من الطلاب بالمدارس على جوائز.

الرياضة المدرسية جزء مهم من شخصية الطالب

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنَّ كل إمكانيات المدارس مفتوحة أمام وزارة الشباب والرياضة، لافتا إلى أنَّ الرياضة المدرسية تمثل جزءا مهما من شخصية الطلاب، لأنها تعمل على إكسابهم المعارف والمهارات، وتفعيل يوم الأنشطة يهدف اكتشاف وتشجيع وتنمية المواهب لدى الطلاب بالتعاون مع وزير الشباب والرياضة.