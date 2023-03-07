وزير التعليم: لا إلغاء للتشعيب في الثانوية العامة

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ المقترح الذي تم تقديمه للبرلمان بشأن إعادة السنة لطالب الثانوية العامة الناجح، حال رغبته في تحسين مجموعه، تضمّن إعادة السنة كاملة بجميع المواد الدراسية للطالب، حال رغبته في اعتماد نتيجة السنة الدراسية فقط سواء حقق الطالب مجموعًا مرتفعًا أو منخفضًا.

لا يوجد إلغاء للتشعيب فى الثانوية العامة

وأكد وزير التربية والتعليم، في اجتماع لجنة التعليم بمجلس الشيوخ لاستعراض خطة الوزارة للنهوض بالعملية التعليمية، أنّه لا يوجد إلغاء للتشعيب في الثانوية العامة، موضحًا أنّ التشعيب إلى علمي علوم أو رياضة في الشعبة العلمية مستمر.

حضر الاجتماع في مجلس الشيوخ، الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم، واللواء أحمد البدري، وكيل اللجنة، والدكتورة راندة مصطفى، وكيل اللجنة، وناجي أمين، أمين سر اللجنة، وأعضاء لجنة التعليم.