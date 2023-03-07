أسعار الفائدة على أذون الخزانة تتجاوز 22.6%.. والعائد يصرف مقدما

ارتفعت أسعار الفائدة على أذون الخزانة المصرية إلى 22.6%، إذ أصدر البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، أذون بقيمة إجمالية 78.5 مليار جنيه، على 4 آجال، بقيّم 13.5 مليار جنيه لأذون الـ 3 أشهر، و20.5 مليار جنيه لـ 6 أشهر، و21.5 مليار جنيه لـ 9 أشهر، و23 مليار جنيه في أذون عام واحد.

البنوك تطلب رفع سعر الفائدة إلى 25%

أظهرت بيانات «المركزي» تلقيه 145 طلباً من بنوك ومؤسسات للاكتتاب في أذون «عام واحد» مع رفع سعر الفائدة لـ 25% في العروض المقدمة، وتلقي أيضاً 95 طلباً لأذون الـ9 أشهر وسعر فائدة 24.20%، و175 طلباً على أذون الـ6 أشهر مع سعر فائدة 23.50%، إضافة إلى 398 طلباً للاكتتاب في أذون الـ 3 أشهر، وسعر فائدة 21.89%.

طلبات الاكتتاب أكبر من المقبول

وافق «المركزي» بحسب نتائج تعاملات سوق أدوات الديّن قصيرة الأجل، على 114 طلب اكتتاب فقط لأذون عام واحد، بسعر فائدة 22.591%، وقبل 48 طلباً لشراء أذون الـ9 أشهر بسعر فائدة، 22.645%، و140 طلباً للاكتتاب على أذون الـ6 أشهر بسعر فائدة 22.145%، و291 طلباً للاكتتاب على أذون الـ3 أشهر بعائد 20.325%.

كان البنك المركزي المصري، أبقى على أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية مطلع فبراير، عند مستويات ديسمبر دون تغيير، 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض.

جاذبية أذون الخزانة المصرية

وينظر لـ«أذون الخزانة» باعتبارها استثمار أسرع من المنتجات المصرفية وخاصة الشهادات الادخارية، علاوةً على أن البنوك المكتتبة تدفع عائد أذون الخزانة مقدماً، وتُستخدم للإنفاق على بنود الموازنة العامة للدولة من قبل وزارة المالية.