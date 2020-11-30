الحدود الائتمانية لبطاقات ماستر كارد في البنوك.. تصل لـ1.5 مليون جنيه

تتعدد أنواع البطاقات الائتمانية ويتعدد استخدامها، فمنها ما يستخدم لتحويل الراتب أو المعاش فقط، ومنها ما يستخدم للمعاملات المالية عبر الإنترنت، لذلك تستعرض "الوطن" أعلى الحدود الائتمانية لأنواع البطاقات المختلفة في عدد من البنوك على النحو التالي:

بطاقة ماستركارد مانشستر يونايتد من البنك الأهلي

- أقصى حد ائتماني: مليون ونصف جنيه.

- فترة سماح حتي 57 يومًا على المشتريات فقط.

- الحد الائتماني المتاح للاستخدام في السحب النقدي 100%.

- رسوم البطاقة الإضافية: بطاقة مجانًا.

- الحصول على نقطة ونصف لكل جنيه يتم استخدامه في المشتريات.

بطاقة فيزا بلاتينيم من البنك الأهلي

- أقصى حد ائتماني: مليون ونصف جنيه.

- فترة سماح حتي 57 يومًا على المشتريات فقط.

- الحد الائتماني المتاح للاستخدام في السحب النقدي 100%.

- رسوم البطاقة الإضافية: 2 بطاقة مجانًا.

- التأمين الشامل ضد الفقد أو التلف لجميع المشتريات.

بطاقة ماستركارد بلاتينم من البنك الأهلي

- أقصى حد ائتماني: مليون ونصف جنيه.

- فترة سماح حتي 57 يومًا على المشتريات فقط.

- الحد الائتماني المتاح للاستخدام في السحب النقدي 100%.

- رسوم البطاقة الإضافية: 2 بطاقة مجانًا.

- الحصول على بطاقة أخرى بدل فاقد أو مبالغ نقدية في خلال 48 ساعة في أي مكان في العالم في حالة فقدان البطاقة الائتمانية.

بطاقة وورلد/ وورد إيليت الائتمانية من بنك مصر

- الحد الائتماني لبطاقة وورلد من 100 ألف حتى أقل من 300 ألف جنيه، أما بطاقة وورلد إيليت يكون الحد الائتماني من 300 إلى 800 ألف جنيه.

- أطول فترة سداد تصل إلى 57 يومًا.

- إمكانية استخدام 100% من الحد الائتماني للبطاقة في السحب النقدي.

- أقل حد أدني للسداد 5% من قيمة الاستخدامات الشهرية.

بطاقة ليفربول ورلد الائتمانية من بنك الإسكندرية

- الحد الائتماني من 250 ألف جنيه إلى مليون جنيه.

- سحب نقدي حتى 100% من إجمالي الحد الائتماني.

- تغطية تأمينية مجانية على المبالغ المستحقة على البطاقة في حالة الوفاة أو العجز الكلي.

بطاقات الائتمان تيتانيوم من بنك SAIB

حد ائتماني يبدأ من 50 ألف جنيه مصري، وحد سحب نقدي يومي يبدأ من 12 ألف جنيه، بالإضافة إلى الحد الكامل للبطاقة في حالة المشتريات (داخل مصر).

بطاقة الائتمان البلاتينية من البنك المصري الخليجي

- حد ائتماني يبدأ من 50 ألف جنيه ويصل إلى 200 ألف جنيه.

- فترة سماح تصل إلى 57 يومًا.

- حماية المشتريات في حالات السرقة والتلف.

- رسائل نصية قصيرة عند استخدام البطاقة في عمليات السحب النقدي أو عمليات الشراء في جميع أنحاء العالم.

بطاقة وورلد إيليت من البنك الأهلي الكويتي

- حد ائتماني يصل إلى مليون جنيه مصري.

- تأمين ضد فقد وسرقة البطاقة بالإضافة للعمليات غير المصرحة والمبلغة للبنك من قبل العميل.

- تأمين على المشتريات ضد السرقة والحوادث لمدة تصل إلى 90 يومًا من تاريخ الشراء.

- سعر الفائدة الشهرية 2.55% على المشتريات و2.80% على السحب النقدي.

- فترة سماح تصل إلى 52 يومًا على المشتريات والسحب النقدي.

- يمكن الحصول على عدد يصل إلى 4 بطاقات إضافية لأفراد الأسرة.