البنك الأهلي يجدد التعاون مع «ماستر كارد» لزيادة المدفوعات الرقمية

أعلن البنك الأهلي المصري، تجديد اتفاقية الشراكة طويلة الأجل مع شركة «ماستر كارد»، بهدف الاستمرار في تحقيق نمو للمدفوعات الرقمية، وتقديم مزايا جديدة ذات قيمة مضافة للعملاء، واستكمالًا لما تحقق من دفع وتيرة التحول الرقمي، إضافة إلى جذب شرائح جديدة من العملاء خارج منظومة القطاع المصرفي ودمجهم في الاقتصاد الرسمي.

وقع الاتفاقية كل من هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري وديميتريوس دوسيس رئيس منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا بماستركنارد، بحضور كل من داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وخالد الجبالي الرئيس الإقليمي لماستركارد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وآدم جونز مدير عام المنطقة الوسطى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بماستركارد، وكريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري.

وأعرب هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري، عن اعتزازه باستمرار تلك الشراكة مع شركة «ماستر كارد» كونها من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع، والتي أثمرت عن المساهمة في تنفيذ استراتيجية البنك، ولتقديم مزيدا من الحلول المتطورة التي تدعم بشكل كبير منظومة الشمول المالي، وتشجيع التحول الرقمي والتحول الى مجتمع أقل اعتمادا على النقد، مشيرًا إلى أنّ التعاون مع «ماستركارد» يدعم خطط البنك التوسعية لتقديم الخدمات المصرفية لعدد أكبر من العملاء في مختلف المحافظات، مما يتيح مزيد من التدفقات النقدية بالعملات الأجنبية في السوق.

تعليقاً على الحدث، قال ديميتريوس دوسيس، إنَّ «هذه الشراكة تعد مثالًا على التعاون الناجح والذي يهدف الى نمو المدفوعات الرقمية في مصر لتعزيز الشمول المالي وتحقيق اقتصاد رقمي قوي ومستدام، ومن خلال هذه الشراكة، سنعمل معاً لتطوير منظومة الدفع لتوفير حلول مبتكرة وسهلة الاستخدام وآمنة للعملاء».

من جهته، أعرب خالد الجبالي الرئيس الإقليمي لماستركارد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن اعتزازه بتجديد التعاون والشراكة الممتدة طويلة الأجل مع البنك الأهلي المصري كونه أحد أهم مؤسسات الدولة، واستمرارًا لمواصلة البناء الذي تمّ وضعه منذ سنوات عديدة، موضحًا أنَّ تجديد التعاون مع البنك الأهلي المصري يعد إنجازاً كبير نحو التوجه إلى اقتصاد رقمي أكثر شمولاً واستدامة في مصر.

وأضافت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أنَّ تجديد التعاون مع شركة «ماستر كارد» يأتي بمثابة استكمالا للتوسع في الخدمات الإلكترونية تتضمن خدمة الدفع عبر الهاتف (Tap-on-Phone)، وأسورة الدفع الإلكتروني، وبرامج الائتمان الصغيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة الى أن تجديد الشراكة يوفر حلول قبول جديدة ومبتكرة في مصر، وذلك من خلال تقديم سبل دفع آمنة وفعالة وسريعة.

وأكّدت أنَّ البنك الأهلي المصري يسعى دائما إلى توسيع خدماته ومنتجاته لتضم أدوات لمواجهة مخاطر الاحتيال وحلول الأمن السيبراني، موضحة استمرار الاستفادة من حلول ماستركارد في برنامج «الأهلي بوينتس» للولاء لتعزيز مبيعات التجارة الإلكترونية وتشجيع التجار على استخدام ماكينات نقاط البيع وخيارات الدفع الرقمية.