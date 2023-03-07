مستوطنون إسرائيليون يقتحمون البلدة القديمة في الخليل بمناسبة عيد المساخر

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين المُسلحين، اليوم الثلاثاء، البلدة القديمة من مدينة الخليل، وسط انتشار مكثف لجنود الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة.

ونظم المستوطنون مسيرة استفزازية، في البلدة القديمة وجابوا شوارعها، وأزقتها، احتفالا بـ«عيد المساخر»، ورددوا هتافات عنصرية، بحماية قوات الاحتلال، التي أغلقت الحواجز العسكرية المؤدية إلى تل الرميدة وشارع الشهداء لساعتين، وعرقلت مرور المواطنين الفلسطينيين في أسواق البلدة.