«الخارجية الأمريكية»: نهاية أزمة أوكرانيا ستكون إعلانا لفشل روسيا

اعتبر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم، أنّ نهاية الأزمة الأوكرانية ستعد إعلانا لفشل استراتيجي لروسيا في أوكرانيا.

وقال المتحدث الأمريكي في مؤتمر صحفي أوردته قناة «الحرة» الأمريكية، إنّ «قنوات الاتصال مع روسيا لا تزال مفتوحة من خلال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف»، مضيفا أنّه ليس للروس أي نجاح في الأزمة في أوكرانيا حتى الآن بعد 12 شهرًا من الأزمة الروسية.

وحول كوريا الجنوبية واليابان، قال برايس إنّ «الولايات المتحدة حليفة لهاتين الدولتين، ولدينا علاقات ثنائية صلبة، وسعينا من اللحظات الأولى لتعميق وتعزيز العلاقات الثلاثية في المحيطين الهادئ والهندي ومواجهة التحديات التي تواجهها من جانب الصين».