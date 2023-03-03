الخارجية الأمريكية: لن نسمح لروسيا بالإفلات من العقاب

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن «واشنطن» لا يمكنها السماح لروسيا بالإفلات من العقاب بسبب ما تفعله في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، على لسان المتحدث نيد برايس، إن بلينكن استغل لقاءه القصير مع نظيره الروسي سيرجي لافروف على هامش قمة مجموعة العشرين في «نيودلهي» الهندية، لنقل رسائل واضحة ومباشرة تعتبر مهمة لـ«واشنطن» وفي كثير من الجوانب لبقية العالم، مشيرا إلى مناقشة الأزمة الأوكرانية، ومعاهدة «نيو ستارت» الجديدة، واحتجاز الأمريكي بول ويلان .

مدفيديف: زعماء أمريكا ودول «الاتحاد الأوروبي» مشاركين للإرهابيين

وكان نائب رئيس «مجلس الأمن» الروسي، دميتري مدفيديف، أشار في وقت سابق، إلى أن الهجوم المسلح الذي وقع في «بريانسك» الروسية، أظهر أن الغرب يدعم «النازيين»، مما يجعل الزعماء الأمريكيين والبريطانييين ودول «الاتحاد الأوروبي» مشاركين مباشرين للإرهابيين، فيما قالت وزارة الخارجية الروسية على لسان المتحدثة ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن الوزارة ستطرح هذه المعلومات على جميع المنصات الدولية كدليل آخر على إجرام الحكومة الأوكرانية.

وفي وقت سابق، أعلن ألكسندر بوجوماز «مقاطعة بريانسك» الروسية الحدودية مع أوكرانيا، تنفيذ مجموعة تخريبية أوكرانية، في «كليموفسك»، عمليات إجرامية وإرهابية خلّفت قتلى وجرحى، واحتجزت رهائن.

«واشنطن» تتجه إلى الموافقة على تدريب 120 طيارا أوكرانيا على «إف-16»

من جانبه، سيستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، في 10 مارس الجاري، رئيسة «المفوضية الأوروبية» أورسولا فون دير لايين، للبحث في الدعم لأوكرانيا إمدادات الطاقة في أوروبا ومواضيع أخرى تتعلق بالصين والمناخ، وفقا لما أعلنته الرئاسة «البيت الأبيض».

وفي وقت سابق، كشف مسؤول حكومي أمريكي، أن إدارة بايدن تتجه إلى الموافقة في الأسابيع المقبلة على خطة أعدتها وزارة الدفاع «البنتاجون» لبدء تدريب 120 طيارا أوكرانيا على طائرات «إف-16» في قواعد جوية داخل الولايات المتحدة، مضيفا لشبكة «سكاي نيوز»، أن عملية التدريب قد تتطلب على الأقل 10 أشهر.