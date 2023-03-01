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وزير الخارجية الأمريكية: الأزمة الأوكرانية يمكن أن تنتهي اليوم بقرار بوتين

كتب:

أ ش أ
06:06 م | الأربعاء 01 مارس 2023
بلينكين

بلينكين

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن الأزمة الأوكرانية يمكن أن تنتهي اليوم إذا قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذلك، مؤكدًا أن الولايات المتحدة سترحب بالسلام في أوكرانيا إذا توفرت فرصة لذلك.

زيارة إلى أوزباكستان

وأوضح بلينكن، خلال زيارته إلى أوزباكستان، وفقًا لقناة (الحرة) الأمريكية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو من بدأ هذه الحرب ويمكنه في أي وقت أن يوقفها، داعيًا إلى أن يضمن المجتمع الدولي ألا تكرر روسيا ما اقترفته في أوكرانيا.

تغذية الأزمة في روسيا

وقال وزير الخارجية الأمريكي إنه لا يمكن لبكين أن تقدم كقوة للسلام العالمي، وفي آن واحد تغذي الأزمة التي بدأتها روسيا.

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بقلم أ ش أ