خبراء أوروبيون يغادرون إلى اليونان خلال أيام لتحسين عوامل سلامة السكك الحديدية

ذكرت صحيفة «كاثميريني» اليونانية، اليوم، أنّ الاتحاد الأوروبي سيرسل خبراء إلى اليونان خلال الأسبوع الجاري لمساعدة البلاد على تحسين عوامل الأمن والسلامة على شبكة السكك الحديدية، وذلك في أعقاب التصادم المميت الذي وقع مؤخرا بين قطارين في وسط اليونان.

وأوضحت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني، أنّ الخبراء المعنيين هم مدير إدارة النقل البري في المفوضية الأوروبية كريستيان شميدت، ورئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للسكك الحديدية جوزيف دوبلباور.

ومن المتوقع أن يصل المسؤولان إلى العاصمة اليونانية أثينا غدا الأربعاء، إلا أنّه لم يتضح حتى الآن ما إذا كان الإضراب العام المخطط له في نفس اليوم سيؤثر على الزيارة.

وبمجرد وصولهم إلى أثينا، سيجتمع الخبراء مع وزير النقل اليوناني المؤقت جيورجوس جيرابيتريتيس، ومسؤولين حكوميين آخرين، لبحث واستكشاف كيف يمكن للاتحاد الأوروبي تقديم الدعم التقني وغيره للسكك الحديدية اليونانية.

كان رئيس اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أجرى أمس اتصالا هاتفيا مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ناقشا خلاله كيفية مساعدة بروكسل لأثينا في التعامل مع السكك الحديدية لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.