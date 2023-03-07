الاتحاد الأوروبي يهنئ بولا تينوبو على فوزه برئاسة نيجيريا

هنأ الاتحاد الأوروبي، بولا تينوبو على فوزه في الانتخابات الرئاسية في نيجيريا، مرحبًا بالتزام الشعب النيجيري بالديمقراطية وإعلان نتائج انتخابات 25 فبراير الماضي من قبل اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة (INEC).

الحفاظ على سيادة القانون

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي يحث جميع المرشحين للرئاسة والأحزاب السياسية على الحفاظ على سيادة القانون، من خلال السعي لحل خلافاتهم عبر الوسائل القانونية المعمول بها.

وذكر البيان: «نشيد بالالتزام الراسخ لجميع الفاعلين السياسيين بالعملية الانتخابية المتبقية، وندعو الناخبين إلى مواصلة دعمهم السلمي والخروج بأصواتهم في انتخابات المجالس المحلية والولايات المقبلة، ونحن على ثقة من أن جميع أصحاب المصلحة، لا سيما اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، سيبذلون قصارى جهدهم لضمان تلبية المعايير المطلوبة وتوقعات الشعب النيجيري».

بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات

وأضاف البيان: «إن بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات قدمت نتائجها الأولية بشأن انتخابات الرئاسة ومجلسي الشيوخ والنواب وأنها ستبقى في نيجيريا حتى اكتمال العملية الانتخابية بأكملها، وستصدر، في الوقت المناسب، تقريرها النهائي، بما في ذلك تقييمها وتوصياتها لتحسين الإطار الانتخابي داخل البلاد».