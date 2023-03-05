مراسل القاهرة الإخبارية: مدير المحطة المتسبب في حادث اليونان منتدب من «التعليم»

قال عبد الستار بركات، مراسل القاهرة الإخبارية من أثينا، إن تحقيقات حادث تصادم قطاري اليونان أثبتت أن مدير المحطة المتسبب في الكارثة تم انتدابه منذ 20 سنة، للعمل بوزارة التربية والتعليم في مدرسة للمرحلة الابتدائية، ومنذ شهرين فقط طلب العودة للعمل في هيئة السكك الحديدية مع اقتراب سنه للتقاعد.

وأضاف «بركات»، في تصريحات لقناة «القاهر الإخبارية»، اليوم الأحد، أنه بالفعل عاد للسكك الحديدية وعمل مدير محطة قطار، كما كشفت التحقيقات عن أنه قام بخطأ آخر ووجه أحد القطارات، لكن سائق القطار اكتشف قبل وقوع الكارثة وطلب تعديل اتجاه سيره، قبل وقوع الحادثة بساعة.

استمرار التظاهرات والاحتجاجات تكريمًا للضحايا

وأكد مراسل «القاهرة الإخبارية»، استمرار التظاهرات والاحتجاجات تكريمًا لضحايا حادث تصادم القطارين، وتشهد وسط أثينا أمام مبنى البرلمان، تظاهرة اليوم، دعت إليها النقابات والاتحادات بمشاركة طلاب الجامعات والمدارس والعاملين في قطاع السكك الحديدية.