إحباط محاولة تهريب كمية من النقد المصري في جمارك مطار أسوان

تمكن رجال الجمارك بمطار أسوان الدولي من إحباط محاولة تهريب كمية من النقد المصري بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال.

وتوافرت معلومات بناءً على مذكرة اشتباه مقدمة من إدارة الأمن الجمركي بمطار أسوان ومعاون مباحث مطار أسوان، تفيد اعتزام أحد ركاب المغادرين إلى السودان على رحلة خطوط مصر للطيران عبر مطار القاهرة، تهريب كمية من النقد المصري.

تفتيش أمتعة الراكب

وقرر روماني مراد ثابت، مدير جمرك مطار أسوان، تشيكل لجنة لتفتيش حقائب الراكب، وتبين وجود 212 ألف جنيه مصري مخبأة وملفوفة داخل عدد 2 كيس بلاستيك أسود اللون بين بملابسه.

تحرير محضر جمركي

وقرر أحمد مصطفى، مدير عام جمارك أسوان والمنافذ الجمركية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي لمخالفة الواقعة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 2 لسنة 2023، والإحالة للنيابة العامة، وتحريز المضبوطات رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.