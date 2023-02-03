جمارك مطار أسوان تحبط تهريب 220 عبوة مستلزمات طبية لجراحات النساء والتوليد

تمكن رجال جمارك مطار أسوان الدولي، اليوم الجمعة، من إحباط محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية الخاصة بجراحات النساء والتوليد بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة.

عملية التهريب بواسطة إخبارية سرية ومذكرة اشتباه

توافرت معلومات لدى جمارك أسوان، بناءً على إخبارية سرية مقدمة من الدكتور ماجد موسى، مدير عام الجمارك بمبنى الركاب، رقم 3 بمطار القاهرة الدولي ومذكرة اشتباه مقدمة من أيمن إسماعيل مدير إدارة الأمن الجمركي بأسوان والرائد شهاب جمال حسن معاون مباحث مطار أسوان ونور الدين حافظ مدير إدارة الفحص بالأشعة تفيد اعتزام أحد الركاب القادمين على رحلة مصر للطيران القادمين من دبي ترانزيت «القاهرة - أسوان»، تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم.

أجهزة الفحص بالأشعة تؤكد الاشتباه

وبعد تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY تبين وجود 225 عبوة من المستلزمات الطبية الخاصة بجراحات النساء والتوليد منها (ماسكات إبر وجفتات ومقصات جراحية وعدسات ولوالب وأجزاء للمناظير وشفاط يدوى ومحرك رحمي وجميعها خاصة بجراحات النساء والتوليد داخل حقائب الراكب.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليون و337 ألفا و140 جنيها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وقرر أحمد مصطفى مدير عام جمارك أسوان والمنافذ الجمركية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 1 لسنة 2023، وتحريز المضبوطات وإحالة الراكب للنيابة العامة لمخالفة القوانين .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، وعمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمناطق الجنوبية بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية للقضاء على كافة أنواع التهرب الجمركي.