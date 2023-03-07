المستشار القانوني بقناة السويس يكشف تفاصيل رفع العلم على قاطرة جديدة

كشف المستشار خالد أبو بكر، المستشار القانوني لرئيس هيئة قناة السويس، تفاصيل رفع العلم المصري على القاطرة «نبيل الهلالي»؛ التي حصلت عليها الهيئة بعد التسوية مع شركة إيفرجرين بسبب أزمة تعطل السفينة إيفرجيفن بقناة السويس وحل الأزمة بعد مرور 6 أيام.

تم الاتفاق ببنود سرية على حل هذه الأزمة

وأوضح أبو بكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن الهيئة خاضت مفاوضات مع الشركة المالكة للسفينة، لمدة 90 يومًا من أجل دراسة الحصول على تعويض نظير تعطيل الملاحة الدولية في المجرى الملاحي العالمي؛ مؤكدًا أنه تم الاتفاق ببنود سرية على حل هذه الأزمة.

وأشار أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتدخل في كل تفصيلة تخص هيئة قناة السويس مؤكدًا أنه تم الحصول على هذه القاطرة بقوة شد 75 طنًا بعد اتفاق الهيئة مع الشركة المالكة للسفينة على الحصول على أعلى تعويض عالمي عقب حادث جنوح سفينة الحاويات إيفرجيفن.

الهيئة تفاوضت مع 12 جهة

ولفت أبوبكر إلى أن الهيئة تفاوضت مع 12 جهة كما تم تحرير السفينة وخروجها من المياه الإقليمية المصرية دون أن تتضرر بضائعها، أو تتأثر سلبًا، مؤكدًا أن الشركة اليابانية المالكة للشركة، سجّلت كلمة شكر لمصر بعد إنهاء أزمة تعويم السفينة، وأصّرت على إذاعتها أمام العالم، مشددًا على أن هيئة قناة السويس من أكثر الهيئات المصرية انضباطًا وعلى المصريين أن يفخروا بوجود هيئة مثل هيئة قناة السويس.