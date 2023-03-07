برنامج «عطر الأحباب» يحتفي بالشاعر الراحل طاهر البرنبالي في مسقط رأسه

استقبل بيت ثقافة مطوبس برنامج «عطر الأحباب» الذي أطلقته الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، وتنفذه إدارة الثقافة العامة بإدارة الشاعر عبده الزراع، سعيا من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، لإحياء ذكرى المبدعين الراحلين من خلال تناول سيرهم الذاتية وإبداعهم الأدبي في مسقط رؤوسهم وبين أهلهم ومحبيهم، بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة كفر الشيخ برئاسة الدكتورة جاكلين بشري.

أقيمت الاحتفالية بمقر مركز شباب برنبال، وأدارها محمود دوير، وبدأ اللقاء بكلمة أحمد فضل مدير بيت ثقافة مطوبس الذي رحب بالجميع وشكر لهم هذه اللفتة الكريمة، ثم تحدث الشاعر مسعود شومان عن طاهر البرنبالي وأشعاره التي تنتمي دوما للأرض والناس، بداية من ديوانه الأول "طالعين لوش النشيد".

وأضاف أن طاهر البرنبالي لم يكن مجرد شاعر لكنه كان يرى الشعر في الناس، موضحا أن طاهر البرنبالي يمثل بما قدمه أيقونة جيل بكامله ليقدم قصيدة مؤمنة بالناس وعاداتهم، كما تناول أغنياته وما أثرت به في وصف روح الجماعة، وكتاباته عن الموال في ذاته وآلامه، وبالإضافة إلى أغنياته الدرامية في المسلسلات التليفزيونية ومنها مسلسل حياة الجوهري، وأحزان مريم، وكذلك كتابته للأطفال، وختم بقوله: كان طاهر البرنبالي يرى في نفسه كل قرية برنبال وكل قرى مصر.

أعقبه حديث جاكلين بشري مدير عام فرع ثقافة كفر الشيخ التي أكدت على أهمية برنامج «عطر الأحباب» لإلقاء الضوء على إبداعات وإنجازات الكتاب والشعراء الذين فقدناهم، وأهمية الرجوع للجذور والتعرف عليهم.

ثم تحدث محمد البرنبالي شقيق الراحل وقال: كان طاهر أكثر الناس إخلاصا لأصدقائه وأهل بلده وأفكاره وفنه وشعره وقدم الشكر للجميع، كما أوضحت السيدة نبوية قطب زوجة الراحل طاهر البرنبالي علاقته بقريته وإخلاصه لأهله وعلاقته بأصدقائه وشكرت الجميع مجددا على إحياء ذكرى الراحل الكبير.

وانتقلت الكلمة إلى الشاعر كمال الزراع صديق الراحل طاهر البرنبالي الذي قام بإلقاء قصيدة عنه، ثم ألقى الشاعر عبده الزراع كلمة عن علاقته بالشاعر الراحل، وكيف علمه كيف يكون الشعر، وتحدث عن أول ديوان صدر لطاهر البرنبالي «طالعين لوش النشيد»، مؤكدا أن تجربة البرنبالي ليس لها مثيل في شعر العامية المصرية.

وقال الشاعر والإعلامي عبد الله عبد الصبور: النبلاء لا يرحلون، وأشار لعلاقة الراحل بقرية برنبال، وأكد على قدرة البرنبالي في التأثير علي من حوله، ثم تحدث الشاعر سعيد شحاته عن شاعرية البرنبالي وألقى قصيدة عنه.

أعقب ذلك أمسية شعرية لشعراء نادي أدب بيت ثقافة مطوبس، إذ ألقى الشعراء مجموعة من القصائد الشعرية في حب طاهر البرنبالي، وهم: محمد أبو النجاة، هناء ماهر، حسن الهمدان، محمود للو، مروة طليس، محمود زويل، جابر سعد عطيه، أسامه لبيب، أيمن شكري، أسامه القباني، شريف قاقه، ندى حمص، واختتمت الاحتفالية بتكريم اسم الراحل الكبير.