«قصور الثقافة» تحتفي بتخريج دفعة جديدة من «ابدأ حلمك» في كفر الشيخ.. الخميس

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، حفل تخريج دفعة جديدة من مبادرة «ابدأ حلمك»، بمحافظة كفر الشيخ، ضمن المرحلة الثانية من المشروع، وذلك يوم الخميس المقبل بمركز الإبداع بكفر الشيخ.

ومن المقرر أن يشهد الحفل رئيس الهيئة والدكتور هاني كمال رئيس الإدارة المركزية لمكتب الإدارة المركزية لقصور الثقافة، والمخرج أحمد طه، المدير الفني لمبادرة «ابدأ حلمك»، كما يشمل الحفل عرض فني بعنوان «لايك» من نتاج المبادرة.

تفاصيل المرحلة الثانية

وتضم المرحلة الثانية محافظات الجيزة وبورسعيد وبني سويف وكفر الشيخ، وجرى تخريج المتدربين في الورش في محافظات بورسعيد وبني سويف والجيزة، و كفر الشيخ، هي المحافظة الأخيرة في هذه المرحلة كما يجرى إطلاق الخريجين فرقة نوعية طبقا لقرار وزارة الثقافة، بإطلاق فرقة نوعية من «ابدأ حلمك» بكل محافظة.

7 فرق نوعية من ابدأ حلمك في قصورالثقافة

وبختام المشروع، في كفر الشيخ سيكون لدى وزارة الثقافة 7 فرق نوعية من «ابدأ حلمك» بمعدل فرقة نوعية في كل محافظة، والفرق النوعية سيتم إنتاج عروض لها، من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وتسهم المبادرة في رفع الذوق الفني بالمحافظات التي جرى التدريب كما تتيح المبادرة تأهيل للمشاركين للالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، استعدادا لاحتراف العمل الفني في المستقبل.