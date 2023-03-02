«قصور الثقافة» تشارك في معرض كتاب سمالوط بـ«مجموعة طه حسين»

تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، في الدورة السابعة لمعرض الكتاب الذي تنظمه مطرانية سمالوط بالمنيا، المنعقدة حاليا بنادي العهد الجديد، ضمن خطة الهيئة للمشاركة في عدد من المعارض بالمحافظات للوصول بإصداراتها للجمهور، ويشارك بالمعرض أكثر من ٤٠ دار نشر، فضلا عن ما يقدم به من ندوات ومحاضرات ونقاشات.

وتشارك الهيئة بمجموعة من إصداراتها ومنها ما أصدرته خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب الشهر الماضي، مثل مجموعة "طه حسين" التي أصدرتها في "20 عنوانًا" في الذكرى الخمسين لرحيل عميد الأدب العربي وسلسلة "روائع المسرح العالمي"، والعناوين الجديدة من سلسلة "الهوية"، إضافة إلى إصدارات سلسلة "الذخائر" وعناوين "ذاكرة الكتابة"، و"كتابات نقدية"، إضافة إلى غيرها من إصدارات سلاسل الهيئة مثل "الدراسات الشعبية" و"حكاية مصر" و"آفاق عالمية" و"آفاق السينما" و"آفاق الفن التشكيلي"، و"إصدارات النشر الإقليمي".

ومن ناحية أخرى ووسط إقبال وتفاعل كبير اختتمت فعاليات برنامج ترسيخ قيم وممارسات المواطنة الذي نظمته الهيئة بقرية منشأة زعفران، بالتعاون مع محافظة المنيا، ووزارة التربية والتعليم، من خلال إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة المنيا برئاسة د. رانيا عليوة، حيث شهدت مدرسة منشأة زعفرانة المشتركة بمركز أبو قرقاص محاضرة بعنوان "الشباب وضرورة الوعي بالتاريخ الوطني" أكدت خلالها إحسان كامل على أهمية تثقيف النشء والشباب بتاريخ الوطن فهم مستقبله، بجانب ورشة اكتشاف مواهب أبناء القرية فى مجالات الشعر والإلقاء والتمثيل، تدريب الفنان أسامة طه، بالإضافة إلى ورشة أشغال يدوية، ومعرض للكتاب من إصدارات قصور الثقافة، وفى الختام قدمت فرقة فنون شعبية الطفل العديد من الفقرات والتبلوهات الفنية الراقصة بقيادة المدرب يحيى عبد العليم.