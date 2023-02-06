صحفية سورية لـ عزة مصطفى: وفاة النائب العام السوري وأسرته بسبب الزلزال

أكدت رغد المطلق، الكاتبة الصحفية السورية، وفاة النائب العام السوري في مدينة حلب رفقة عائلته بالمنزل الذي يُقيم فيه بسبب الزلزال الذي ضرب الأراضي السورية، فجر اليوم، وأودى بحياة الكثير من المواطنين هناك، وخلف مئات الإصابات، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويعرض على شاشة «صدى البلد».

قرى تدمرت بشكل كامل

وأضافت «المطلق»، أن ما حدث في سوريا عبارة عن آثار للزلزال التركي ما أدى لدمار العديد من البلدات شمال غرب سوريا، كما أن الزلزال أسقط العديد من المباني بشكل كامل وجزئي في البلدات المنكوبة باللاذقية وحماة وحلب، وهناك قرى تدمرت بشكل كامل، لافتة إلى أن هناك مناطق في غرب سوريا تم تدميرها، وأصبحت منكوبة بشكل كامل، فضلًا عن أن فرق الإنقاذ تعمل على إخراج العالقين.

فرق الإنقاذ تعمل على مساعدة الأهالي العالقين

وفضلا عن وفاة النائب السوري، أوضحت الكاتبة الصحفية من سوريا، أن فرق الإنقاذ تعمل على مساعدة الأهالي العالقين وسط الأنقاض، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ غرب البلاد إمكانياتها محدودة الأمر الذي عطّل عمليات الإغاثة، والعديد من الصحفيين فقدوا أهاليهم الذين يعيشون في الأماكن المتضررة من الزلزال، موضحة أنه خلال الـ 11 عامًا بسبب الأزمة السورية كان السوريون مفترقين والزلزال وحد الجميع.

الزلزال ضرب عدة ولايات تركية

وأشارت إلى أن هناك العديد من السوريين فقدوا حياتهم في تركيا، أيضًا بسبب الزلزال الذي ضرب عدة ولايات تركية، فضلًا عن أن الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا جهّزت وسائل طاقة لإرسالها للمناطق المتضررة في البلاد.