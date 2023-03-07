أحمد المسلماني بقناة الحياة: مبادرة «سكن كريم» تعد صناعة أمل جديد في مصر

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن مبادرة «سكن كريم» تهدف لتوفير سكن آدمي للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية في قرى مصر، وهي صناعة أمل جديد في مصر، كما تهدف المبادرة في المرحلة الأولى، إلى خدمة 120 ألف أسرة.

وأضاف خلال تقديم برنامج «الطبعة الأولى» على شاشة «الحياة»: «منذ إطلاق المبادرة برعاية الرئيس عام 2017 وحتى عام 2022 انتهت المبادرة من نحو 60 ألف مسكن».

5 محافظات

وتابع: «المسار لمبادرة سكن كريم في 5 محافظات، تبدأ فيها هذه المبادرة وتمتد لمحافظات أخرى، وتم اختيار المناطق طبقا لمعلومات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فالبحيرة مثلا تتم فيها هذه المبادرة في أكثر من مركز بقرى مركز دمنهور وكفر الدوار وحوش عيسى وأبو المطامير ووادي النطرون، وكذلك قرى سوهاج التي تقع ضمن هذه المبادرة».

مليون فرصة عمل

واستطرد: «قرى كثيرة بدأت بالفعل ببناء منازل في هذه الأماكن، وإعادة تأهيل منازل أخرى، وإيصال القرى والمساكن بشبكة الصرف الصحي والمياه النقية، قالمبادرة تسعى للوصول إلى قرابة ثلث مليون وحدة سكنية في إطار مبادرة سكن كريم، لتوفير حياة كريمة وسكن كريم لمئات الآلاف من المواطنين، وكذلك هناك مليون فرصة عمل لعمال عملوا بهذه المشروعات».