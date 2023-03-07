الحياة الآن.. مباشر: تواصل إنشاء عمارات سكن اجتماعي بمنطقة الزهراء

رصدت كاميرا برنامج «الحياة الآن»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، استمرار العمل لإنشاء عمارات سكن اجتماعي بمنطقة الزهراء بمدينة 15 مايو جنوب القاهرة، وذلك ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين» المنفذة في جميع المدن المصرية.

«سكن لكل المصريين» توفر سكن لمحدودي الدخل

وتستهدف مبادرة «سكن لكل المصريين» توفير سكن ملائم لمحدودي الدخل، بينما الإسكان الاجتماعي بمنطقة الزهراء بمدينة 15 مايو يستهدف إنشاء 203 عمارات تضم 4872 وحدة سكنية.

وتبلغ مساحة الوحدة السكنية بالإسكان الاجتماعي بمنطقة الزهراء بمدينة 15 مايو 90 مترا مربعا.

وفي نفس الصدد، أشار المهندس علي حسن، مهندس تنفيذي بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة الزهراء في مدينة 15 مايو، إلى أن نسبة الإنجاز في مشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة الزهراء في مدينة 15 مايو تخطت 30%، مؤكدًا سير عمليات التنفيذ بشكل منتظم ومستقر، مضيفًا انه من المقرر الانتهاء منه في نهاية عام 2023.