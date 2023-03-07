الحياة الآن.. مباشر: استمرار أعمال توصيل المرافق لـ «سكن لكل المصريين» في 15 مايو

رصدت كاميرا برنامج «الحياة الآن» المذاع عبر قناة «الحياة»، تواصل أعمال توصيل ورصف الطرق بمنطقة «النرجس» بمدينة 15 مايو في القاهرة، ضمن مبادرة «سكل لكل المصريين».

تنفيذ حي «النرجس» ضمن مبادرة «سكل لكل المصريين»

وينفذ حي «النرجس» ضمن المبادرة الرئاسية «سكل لكل المصريين» التي تهدف لتوفير سكن ملائم لمحدودي الدخل، وتشمل الأعمال توصيل المرافق لـ465 عمارة بمدينة 15 مايو.

وتشمل الأعمال رصف الطرق بحي النرجس بأطوال بالغة 14 كيلومترا، إضافة لتنفيذ أعمال الصرف الصحي بطول 14 كيلومترا، وتوصيل مياه الشرب بأطوال 15 كيلومترا.

وتصل تكاليف توصيل المرافق بحي «النرجس» بمدينة 15 مايو، لـ240 مليون جنيه وتشمل تكاليف توصيل المرافق ورصف الطرق بمنطقة النرجس، ووصلت نسبة التنفيذ 60% في أعمال توصيل المرافق ورصف الطرق.