وزارة النقل تعلن تشكيل لجنة للوقوف على أسباب حادث قطار منوف بعد خروجه عن المسار

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه في تمام الساعة السابعة مساء اليوم، أثناء دخول قطار 557/ 3027 ركاب «شبرا/ منوف/ كفر الزيات» على سكة النفادي بمحطة قليوب، لمقابلة قطار 550، تجاوز السائق السيمافور المغلق واستمر بالمسير، ما أدى إلى دخول القطار إلى السكة المنتهية بتصادم الحماية بنهاية السكة، ونتج عن ذلك خروج الجرار والعربة الأولى عن القضبان.

ووجه الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، بتشكيل لجنة على الفور، برئاسة المهندس نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع السلامة والجودة، للوقوف على أسباب الحادث، وتحديد المسؤولين وحصر التلفيات، والحادث بعيد عن الخطوط الطوالي بجميع خطوط الهيئة.

وكان وزير النقل قد وجه رئيس هيئة السكك الحديدية وكل قيادات الهيئة بالتوجه لمكان الحادث، والدفع بكل معدات الرفع لموقع الحادث، والتنسيق مع وزارة الصحة لتقديم الخدمة الطبية اللازمة للمصابين، وحصر أعداد الوفيات، هذا وتلاحظ أن الاصابات حدثت لأفراد كانوا متواجدين خارج العربة الأولى للقطار، ويستقلون القطار بين العربة والجرار.