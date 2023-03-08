أستاذ علم نفس: شخصية «المستريح» تجمع بين السيكوباتية والنرجسية

أكد الدكتور أحمد خيري حافظ، أستاذ علم النفس بجامعة عين شمس، أن ظاهرة الاحتيال والنصب تاريخية، وانشغل علماء النفس بهذه القضية كثيرًا، مشيرًا إلى أن شخصية المحتال أو النصاب أو المستريح تجمع ما بين شخصية السيكوباتي والشخصية النرجسية.

المستريح يمتلك قدرًا كبيرًا من الذكاء والعبقرية

وأوضح «حافظ»، خلال حواره مع برنامج «المشهد»، المذاع على فضائية «ten»، الذي يقدمه الإعلاميان نشأت الديهي، وعمرو عبدالحميد، مساء الثلاثاء، أن المستريح يجري عملية تضليل لخداع الآخرين للحصول على أموالهم، وبالتالي فهو يرتكب جريمة مكتملة بكل المقاييس، مشيرًا إلى أن المستريح يمتلك قدرًا كبيرًا من الذكاء والعبقرية، والقدرة على التأثير في الآخرين، ويستطيع تخدير الآخرين.

المستريح يتسم بالكذب الدائم

ولفت إلى أن المستريح يتسم بالكذب الدائم، والطموح غير المحدود والأنانية ولا يهتم بالقوانين، وليس لديه أي انتماء، واعتاد أن يأخذ ولا يعطي ويسيطر عليه مبدأ اللذة، مشيرًا إلى أن النصاب يعيش حياة اقتصادية عالية جدًا، رغم أنه لم يبذل أي جهد، ولا يتعلم من أخطائه.

ولفت إلى أن ضحايا النصابين في الماضي كانوا من قليل التعليم والذكاء، ولكن الدراسات أثبتت بأن ضحايا هذه الظاهرة من الجامعيين وأصحاب الدراسات العليا، وأحيانًا من أصحاب المناصب القيادية، وهذا يرجع إلى أن الضحايا يعانون من إحباط نفسي نتيجة الظروف أو حلم الثراء السريع.