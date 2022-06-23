استشاري نفسي: المستريح تاريخه مضطرب.. «كان بيسرق ساندوتشات من زمايله»

قال الدكتور وليد هندي استشاري الطب النفسي، إن النصاب شخصية ذكية جدا، ويمكنه اختراق الآخرين باختلاف المستويات الثقافية، موضحًا: «طول ما فيه طماع فيه نصاب، النصاب مش بيجي الأول، الطماع هو اللي بيتواجد فبيفرض وجود نصاب، المفروض الإنسان يبقى قانع وعنده رضا عن النفس، ويبقى منظم ويعرف إن تحقيق الأهداف بالصبر والمثابرة والاجتهاد».

شهادة الـ18% أفضل من مشروعات كثيرة

وأضاف «هندي» في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وهدير أبو زيد، أن البنوك أطلقت شهادة الـ18% وهي أفضل من مشروعات كثيرة فيها مخاطرة، وبالتالي كان على ضحايا المستريح أن يشتروها، خاصة أنها وعاء آمن.

النصاب لا يبذل مجهودا للإيقاع بضحاياه

وتابع استشاري الطب النفسي، أن النصاب لا يبذل مجهودا: «إحنا اللي بنروح لواحد منعدم الضمير ومفتقد البصيرة وأهم حاجة يحصل على مكتسباته الذكية، وتاريخ مضطرب، مصطفى البنك مسجل وتم القبض عليه، وأي نصاب تاريخ مضطرب، كان بيسقط في المدرسة ويغش وبيسرق القلم الرصاص والساندوتش والبراية من زميله، خاطب 3 أو 4 مرات أو متزوج مرتين وتنقل في أكثر من عمل».

وأوضح، أن النصاب سيكابوتي ويعاني من السلوك المضاد للمجتمع، حيث يحب الانتقام وبخاصة من المجتمع والأشخاص الذين يعيشون حياة مستقرة وآمنة ولها واجهة اجتماعية ويستمتع بالتحكم فيهم، وبالتالي، فإنه شخصية نرجسية لديه حب الذات ولا يهتم بأي شيء آخر مثل انهيار حياة الآخرين وإصابتهم بلوثات عقلية حتى أن الأمر قد يصل إلى الموت.