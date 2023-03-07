أب يرفض كتابة قائمة منقولات لابنته.. ويفاجئ العريس بجملة: «اتقى الله فيها» (صور)

«من يُؤتَمَن على العِرض لا يُسأل عن المال» جملة بسيطة حلت محل قائمة المنقولات المفترض أن يمضي عليها العريس، هكذا كان الحال حين جاء العريس السكندري، كريم محمد مجد المنياوي، إلى حماه من أجل إمضاء «القايمة» فكانت المفاجأة الكبرى له هو أن القائمة لا يوجد بها تفاصيل المنقولات بل حل محلها جملة بالخط العريض: «من يُؤتَمَن على العِرض لا يُسأل عن المال.. اتقي الله فى كريمتنا».

الجملة التي مضى عليها الشاب السكندري خلال زواجه، وجد أنها مسؤولية أكبر من مجرد الإمضاء على «عفش» على حد قوله، فهو يتعهد بأن يتقي الله في زوجته وهو أمر يتمنى أن يعينه الله على ذلك من أجل إسعادها.

شعور عريس الإسكندرية بعد قرار حماه

«هي البنت تستحق كل خير هي بنت أصول و شبعانه وأنا كنت ناوي اكتب قايمة ومؤخر.. اللي أهلها يؤمروا بيه بس والدها طلع أكرم مني» هكذا قال العريس ل«الوطن» تعليقا على ما فعله والدها معه.

وأوضح أن والدها قال له: «انت ابني الكبير مش هتكتب قائمة ولا مؤخر أنا عارف انك راجل وهتصون بنتي».

يرى العريس أن عائلة زوجته «نسب يشرف» حيث أن والدها دكتور ووالدتها دكتورة وشقيقها يدرس طيران، بالإضافة إلى أن زوجته ليسانس آداب وباحثة ماجستير في التخطيط والتنمية.

العروسة عن قرار والدها: أسعدني

موقف الأب الحكيم لم يسعد العريس فقط، بل أسعد ابنته وجعلها تشعر مدى قيمتها لدى والدها وزوجها معا، فتقول انجي عصام، العروسة لـ«الوطن»: «أنا مبسوطة جدا علشان أهلي شافوا جوزي زي ما أنا شيفاه رجل وسند وضهر وأني حاسة بالأمان من غير ورق».

سبب قرار والد العروسة بخصوص قائمة المنقولات

من جهته أكد عصام علي والد العروسة، أن ما دفعه لتغيير محتوى قائمة المنقولات نظرا لكونه «يشتري رجل يصون ابنته فالمال لا ينفع بل محبة الرجل لابنته»، مؤكدا أن ما وجده من زوج ابنته خلال الخطوبة هو ما دفعه لذلك.